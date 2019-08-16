ООС: боевики 12 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. 15 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов позиций Объединенных сил:
неподалеку Гнутово - с станковой противотанкового гранатомета;
дважды вблизи Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
дважды в районе Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи Водяного - с ручного противотанкового гранатомета;
неподалеку Опытного - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
неподалеку Лебединского - с автоматического гранатомета;
вблизи Авдеевки - с автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
дважды вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
За минувшие сутки потерь с нашей стороны из-за вражеских обстрелов не было.
С начала текущих суток противник, в общем, соблюдает режим прекращения огня.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала 4 системы "Град" на Донбассе.