На Донбассе зафиксированы уже три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. С начала этих суток в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано три вражеских вооруженные провокации. Об этом сообщил представитель пресс-центре Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк на брифинге, передает УНН.
"С начала текущих суток сегодня, 16 августа, по имеющейся на данный момент информации, на линии боевого соприкосновения зафиксированы 3 враждебные вооруженные провокации. Противник совершил их на приморском участке, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил", - проинформировал Гуцуляк.
Ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие по нашим защитникам Лебединского и Водяного российско-оккупационные войска применяли из направления от Ужовка после 7:00 утра, а затем - с 10:35.
Потерь в результате обстрелов с начала суток среди украинских военных нет.
Напомним, 15 августа боевики двенадцать раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с нашей стороны через вражеские обстрелы не было.