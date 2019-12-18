На Донбасі вилучили 583 ящики контрафактних сигарет
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. У Донецькій області перекрили канал незаконного переміщення з тимчасово окупованої території Донеччини фальсифікованих тютюнових виробів. З незаконного обігу вилучено 583 ящики підроблених сигарет під виглядом відомого бренду на суму понад 15,4 млн. гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.
Так, в рамках операції "Акциз-2019" та відпрацювання оперативної інформації на території регіону було виявлено місце накопичення незаконно виготовлених тютюнових виробів, які призначалися для незаконного збуту на території України.
"З метою уникнення подальшого розповсюдження контрафактної продукції було затримано вантажний автомобіль Renault, в якому знаходилось 583 ящики підроблених сигарет під виглядом відомого бренду", - сказано у повідомленні.
В результаті заходів вилучено 291,5 тис. пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України вартістю майже 14,6 млн грн та транспортний засіб, за допомогою якого здійснювалось незаконне транспортування контрафактної продукції на суму 800 тис грн. Загальна вартість вилучених ТМЦ оцінено у 15,4 млн. грн.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України проводить слідче управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Донецькій області. Вирішується питання про накладення арешту на фальсифіковані тютюнові вироби та транспортний засіб.
Нагадаємо, співробітники податкової поліції затримали в Луганській області автомобіль, що перевозив сигарети вартістю в 1,2 мільйони гривень без дозвільних документів.