На Донбассе изъяли 583 ящики контрафактных сигарет

Так, в рамках операции "Акциз-2019" и отработки оперативной информации на территории региона было обнаружено место накопления незаконно изготовленных табачных изделий, которые предназначались для незаконного сбыта на территории Украины.

"Во избежание дальнейшего распространения контрафактной продукции был задержан грузовой автомобиль Renault, в котором находилось 583 ящики поддельных сигарет под видом известного бренда", - говорится в сообщении.

В результате мероприятий изъято 291,5 тыс. пачек табачных изделий без марок акцизного налога Украины стоимостью почти 14,6 млн грн и транспортное средство, с помощью которого осуществлялась незаконная транспортировка контрафактной продукции на сумму 800 тыс грн. Общая стоимость изъятых ТМЦ оценена в 15,4 млн грн.

Досудебное расследование уголовного производства по ч.1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины проводит следственное управление финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области. Решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия и транспортное средство.

Напомним, сотрудники налоговой полиции задержали в Луганской области автомобиль, который перевозил сигареты стоимостью в 1,2 миллиона гривен без разрешительных документов.