На Донбасі затримали автомобіль з контрафактними цигарками на понад 1 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Співробітники податкової поліції затримали в Луганській області автомобіль, що перевозив сигарети вартістю в 1,2 мільйони гривень без дозвільних документів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ООС.
"Співробітниками податкової міліції ДФС України, які включені до складу Об’єднаних сил, в межах операції "Акциз-2019", встановлено факт транспортування з метою збуту тютюнових виробів, що здійснював 40-річний мешканець Луганської області. Автомобіль Ford Transit під керуванням зазначеного громадянина був затриманий на одному з автошляхів Попаснянського району Луганської області. Під час огляду транспортного засобу виявлено 22,8 тисяч пачок сигарет в асортименті орієнтовною вартістю понад 1 мільйон гривень без жодних дозвільних документів і документів їх походження", - йдеться у повідомленні.
За фактом правопорушення складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164 КУпАП ("Порушення порядку провадження господарської діяльності").
"Автомобіль та сигарети загальною орієнтовною вартістю 1,2 мільйони гривень описано. Адміністративні матеріали буде направлено до суду для вирішення питання по суті.
Відповідальність за цією статтею КУпАП передбачає накладення штрафу до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією", - додали у пресслужбі.
Нагадаємо, на Донбасі викрили канал постачання контрабандної будівельної техніки з ЄС.