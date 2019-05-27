На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли майже 250 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 245 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до зменшення. Загалом через КПВВ прослідувало 30,3 тисяч осіб та 4,4 тисяч транспортних засобів:
"Майорське" – 7775 осіб та 1155 транспортних засобів;
"Мар’їнка" – 6835 осіб та 1375 транспортних засобів;
"Новотроїцьке" – 5365 осіб та 1145 транспортних засобів;
"Гнутове" – 2865 осіб та 725 транспортних засобів;
"Станиця Луганська" – 7455 осіб.
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 25/40; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 10/40; "Гнутове" – 20/30.
Нагадаємо, з 1 червня КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил перейдуть на літній режим роботи.