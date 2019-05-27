На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 250 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 245 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к уменьшению. В общем через КПВВ последовало 30300 человек и 4400 транспортных средств:
"Майорское" - 7775 человек и 1155 транспортных средств;
"Марьинка" - 6835 человек и 1375 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5365 человек и 1145 транспортных средств;
"Гнутово" - 2865 человек и 725 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 7455 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/40; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 20/30.
Напомним, с 1 июня КПВВ на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил перейдут на летнее режим работы.