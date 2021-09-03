На Донбасі сьогодні зберігається "тиша"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Від початку цієї доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
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Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил, відзначили у пресцентрі.
До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.
Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 2 пошкоджені будинки.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.