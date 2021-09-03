На Донбасі сьогодні зберігається "тиша"

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17 березня, 19:38 • 91548 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 115622 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 170664 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150799 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 151133 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160900 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178212 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150166 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159304 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Від початку цієї доби на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

Деталі

Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил, відзначили у пресцентрі.

До операції Об’єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 2 пошкоджені будинки.

Нагадаємо

Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Українські Національні Новини

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