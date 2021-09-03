ООС: бойовики п'ять разів порушили "режим тиші", є поранений

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Протягом минулої доби, 2 вересня, зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, повідомляє УНН із посиланням на штаб ООС.

Деталі

Неподалік Золотого-3 ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі Новомихайлівки російсько-окупаційні війська здійснювали обстріл з мінометів 120-го калібру.

Біля Красногорівки противник застосовував артилерію калібру 100-мм.

Поблизу населеного пункту Новотошківське окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

“В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я — задовільний”, — повідомили у штабі.

Реакція української сторони

З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Ситуація від початку доби

Станом на 7 годину ранку, 3 вересня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

“Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, — відзвітували у штабі.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену формат щодо імплементації США до мирного врегулювання на Донбасі.

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