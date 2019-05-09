На Донбасі сьогодні тихо
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. З початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил ворожих обстрілів не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12-ту годину, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано", - вказав він.
Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню, додав речник МОУ.
Нагадаємо, 8 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
Як повідомляв УНН, з початку проведення ООС жодного кв. м території у Донецькій та Луганській областях не вийшло з-під контролю України.