ООС: бойовики здійснили 11 обстрілів позицій українських військових, є загиблий та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. 8 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- тричі з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля села Павлопіль;
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- з гранатометів різних систем – поблизу міста Мар'їнка;
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- двічі з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – біля населеного пункту Богданівка;
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- з станкових протитанкових гранатометів – в районі населеного пункту Старогнатівка;
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- з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу села Лебединське;
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- з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля селища Опитне.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні двічі:
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- з мінометів калібру 82 мм – біля населеного пункту Новотошківське;
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- з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Залізне.
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За минулу добу один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, четверо отримали поранення.
На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 8 травня шість бойовиків було знищено, ще п'ять – поранено. Також наші підрозділи знищили вантажівку противника.
Від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.