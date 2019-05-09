ООС: боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. 8 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил:
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- трижды из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у села Павлополь;
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- из гранатометов различных систем — вблизи города Марьинка;
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- дважды со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — у населенного пункта Богдановка;
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- со станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Старогнатовка;
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- с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — вблизи села Лебединский;
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- из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — у поселка Опытное.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” позиции наших защитников были обстреляны два раза:
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- из минометов калибра 82 мм — у населенного пункта Новотошковское;
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- из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи населенного пункта Железное.
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За минувшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб, четверо получили ранения.
На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 8 мая шесть боевиков были уничтожены, еще пять — получили ранения. Также наши подразделения уничтожили грузовик противника.
С начала текущих суток обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.