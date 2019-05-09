На Донбассе сегодня тихо

"С начала текущих суток, по состоянию на 12 часов, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - отметил он.

Подразделения Объединенных сил надежно контролируют ситуацию на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, добавил представитель МОУ.

Напомним, 8 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Как сообщал УНН, с начала проведения ООС ни одного кв. м территории в Донецкой и Луганской областях не вышло из-под контроля Украины.