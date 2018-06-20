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На Донбасі почали навмисне цілити у цивільних - ООН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні в період з 16 лютого по 15 травня 2018 року вперше задокументували п'ять випадків, коли цивільні особи на Донбасі стали свідомою ціллю. Про це під час брифінгу у Києві сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.

"Ми глибоко стурбовані тим, що впродовж цього звітного періоду вперше задокументували 5 випадків, коли цивільні особи свідомо стали ціллю – тобто у них цілились зі стрілецької зброї", - зазначила Фрейзер.

За її словами, місія спостерігала чотири такі випадки біля Донецької фільтрувальної станції.

"Загалом 8 людей постраждало під час таких інцидентів, і це цілком неприйнятно. Найбільше націлювання зброї на цивільних осіб є серйозним порушенням міжнародного гуманітарного права, і якщо такі випадки будуть доведені, це становитиме військовий злочин", - наголосила доповідач.

Нагадаємо, за даними ООН, за час конфлікту на Донбасі загинули більше 3 тис. цивільних.

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