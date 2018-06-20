На Донбассе начали умышленно целиться в гражданских - ООН

"Мы глубоко обеспокоены тем, что в течение этого отчетного периода впервые задокументировали 5 случаев, когда гражданские лица сознательно стали целью - то есть в них целились из стрелкового оружия", - отметила Фрейзер.

По ее словам, миссия наблюдала четыре таких случая неподалеку от Донецкой фильтровальной станции.

"В целом 8 человек пострадали во время таких инцидентов, и это совершенно неприемлемо. Больше всего нацеливание оружия на гражданских лиц является серьезным нарушением международного гуманитарного права, и если такие случаи будут доказаны, это составит военное преступление", - отметила докладчик.

Напомним, по данным ООН, за время конфликта на Донбассе погибли более 3 тыс. гражданских.