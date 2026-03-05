На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн
Київ • УНН
На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства оголошено підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн. Викид забруднених вод призвів до деградації 18 тис. кв. м землі, йому загрожує до 5 років ув'язнення.
Деталі
За даними слідства, у 2023 році директор одного з підрозділів державного підприємства не забезпечив належного контролю за виробничими процесами. Унаслідок цього стався викид забруднених вод, які потрапили на прилеглі земельні ділянки.
Забруднення охопило понад 18 тис. кв. м землі. Дослідженням зафіксовано значне перевищення небезпечних сполук, що призводить до деградації ґрунтів і втрати їхньої родючості
Сума збитків перевищує 28 млн грн, що підтверджено висновком судової інженерно-екологічної експертизи.
За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у забрудненні земель та службовій недбалості, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
Крім того, у суді вже розглядається справа головного інженера цього ж підрозділу, якого також обвинувачують за цим фактом.
