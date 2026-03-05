На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн

$43.720.26
Ексклюзив
12:41 • 14546 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 30026 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 29793 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 30419 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 48672 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 21834 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 44551 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 74337 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 96380 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 82241 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"
5 березня, 06:54 • 29551 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
09:41 • 56331 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
11:40 • 17621 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
12:59 • 27858 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - AP
13:04 • 24677 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життя
14:41 • 1588 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані
12:59 • 27984 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
11:33 • 48652 перегляди
Ексклюзив
11:33 • 48652 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС
09:41 • 56439 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай
4 березня, 15:53 • 66298 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Кіпр
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерство
11:40 • 17683 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні Бланко
4 березня, 15:04 • 35628 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї Лондона
4 березня, 12:28 • 51096 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацією
3 березня, 17:13 • 54110 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"
3 березня, 14:39 • 60717 перегляди
На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн

Київ • УНН

 • 40 перегляди

На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства оголошено підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн. Викид забруднених вод призвів до деградації 18 тис. кв. м землі, йому загрожує до 5 років ув'язнення.

На Дніпропетровщині посадовцю держпідприємства повідомлено про підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн

На Дніпропетровщині директору держпідприємства повідомили про підозру у забрудненні земель на понад 28 млн грн. Викид забруднених вод призвів до деградації понад 18 тисяч квадратних метрів землі. Посадовцю загрожує до 5 років ув'язнення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у 2023 році директор одного з підрозділів державного підприємства не забезпечив належного контролю за виробничими процесами. Унаслідок цього стався викид забруднених вод, які потрапили на прилеглі земельні ділянки.

Забруднення охопило понад 18 тис. кв. м землі. Дослідженням зафіксовано значне перевищення небезпечних сполук, що призводить до деградації ґрунтів і втрати їхньої родючості

- йдеться у повідомленні.

Сума збитків перевищує 28 млн грн, що підтверджено висновком судової інженерно-екологічної експертизи.

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури посадовцю повідомлено про підозру у забрудненні земель та службовій недбалості, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Крім того, у суді вже розглядається справа головного інженера цього ж підрозділу, якого також обвинувачують за цим фактом.

Незаконні рубки у заповідниках та лісах і десятки мільйонів збитків довкіллю - Кравченко розповів про п'ять кейсів05.03.26, 13:41 • 2330 переглядiв

Ольга Розгон

Кримінал