В Днепропетровской области должностному лицу госпредприятия сообщено о подозрении в загрязнении земель на более чем 28 млн грн
Киев • УНН
В Днепропетровской области должностному лицу госпредприятия объявлено подозрение в загрязнении земель на более чем 28 млн грн. Выброс загрязненных вод привел к деградации 18 тыс. кв. м земли, ему грозит до 5 лет заключения.
В Днепропетровской области директору госпредприятия сообщили о подозрении в загрязнении земель на более чем 28 млн грн. Выброс загрязненных вод привел к деградации более 18 тысяч квадратных метров земли. Должностному лицу грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Подробности
По данным следствия, в 2023 году директор одного из подразделений государственного предприятия не обеспечил надлежащего контроля за производственными процессами. В результате произошел выброс загрязненных вод, которые попали на прилегающие земельные участки.
Загрязнение охватило более 18 тыс. кв. м земли. Исследованием зафиксировано значительное превышение опасных соединений, что приводит к деградации почв и потере их плодородия
Сумма ущерба превышает 28 млн грн, что подтверждено заключением судебной инженерно-экологической экспертизы.
При процессуальном руководстве Желтоводской окружной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в загрязнении земель и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Кроме того, в суде уже рассматривается дело главного инженера этого же подразделения, которого также обвиняют по этому факту.
Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах05.03.26, 13:41 • 2342 просмотра