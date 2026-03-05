В Днепропетровской области должностному лицу госпредприятия сообщено о подозрении в загрязнении земель на более чем 28 млн грн

$43.720.26
Эксклюзив
12:41 • 14572 просмотра
Посевная-2026 в Украине: как горючее, удобрения и кадры формируют новую себестоимость урожаяPhoto
12:39 • 30087 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене - 200 украинцев вернулись домой, среди них защитники Мариуполя
12:11 • 29843 просмотра
ЕС подтолкнет партнеров покрыть дефицит в 30 млрд евро для Украины - Bloomberg
Эксклюзив
12:00 • 30470 просмотра
Больше не будет бить "Калибрами" - в СБУ рассказали о поражении фрегата "адмирал эссен"Photo
Эксклюзив
11:33 • 48735 просмотра
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле
Эксклюзив
5 марта, 08:05 • 21846 просмотра
От цветного попа до сдержанной силы: как изменился стиль Дорофеевой, MONATIK и Тины Кароль с начала войны
4 марта, 20:04 • 44577 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 74371 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 96399 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 82248 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Украина отреагировала на передачу рф пленных украинцев в Венгрию - коордштаб призвал не делать из военных "разменную монету"5 марта, 06:54
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59
Shahed, поразивший британскую авиабазу на Кипре, был запущен не из Ирана - APPhoto13:04
Полезные, вкусные и быстрые в приготовлении — кулинарные заготовки, которые облегчат жизньPhoto14:41
Иран расширяет ракетные удары: какие страны уже были атакованы12:59
Арендуют сами у себя? Скандальная клиника Odrex пытается дистанцироваться от уголовного дела по земле

Эксклюзив

11:33
Эксклюзив
11:33 • 48736 просмотра
Команда Януковича пытается усилить влияние на таможню, продвигая Суворова на должность главы ГТС09:41
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожайPhoto4 марта, 15:53
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Кириакос Мицотакис
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Катар
Кипр
Ирина Федишин получила от Зеленского награду "Золотое сердце" за волонтерствоPhoto11:40
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни БланкоVideo4 марта, 15:04
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее ЛондонаPhoto4 марта, 12:28
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуациейPhoto3 марта, 17:13
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"Video3 марта, 14:39
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Дипломатка

В Днепропетровской области должностному лицу госпредприятия сообщено о подозрении в загрязнении земель на более чем 28 млн грн

Киев • УНН

 • 68 просмотра

В Днепропетровской области должностному лицу госпредприятия объявлено подозрение в загрязнении земель на более чем 28 млн грн. Выброс загрязненных вод привел к деградации 18 тыс. кв. м земли, ему грозит до 5 лет заключения.

В Днепропетровской области должностному лицу госпредприятия сообщено о подозрении в загрязнении земель на более чем 28 млн грн

В Днепропетровской области директору госпредприятия сообщили о подозрении в загрязнении земель на более чем 28 млн грн. Выброс загрязненных вод привел к деградации более 18 тысяч квадратных метров земли. Должностному лицу грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Подробности

По данным следствия, в 2023 году директор одного из подразделений государственного предприятия не обеспечил надлежащего контроля за производственными процессами. В результате произошел выброс загрязненных вод, которые попали на прилегающие земельные участки.

Загрязнение охватило более 18 тыс. кв. м земли. Исследованием зафиксировано значительное превышение опасных соединений, что приводит к деградации почв и потере их плодородия

- говорится в сообщении.

Сумма ущерба превышает 28 млн грн, что подтверждено заключением судебной инженерно-экологической экспертизы.

При процессуальном руководстве Желтоводской окружной прокуратуры должностному лицу сообщено о подозрении в загрязнении земель и служебной халатности, повлекших тяжкие последствия (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, в суде уже рассматривается дело главного инженера этого же подразделения, которого также обвиняют по этому факту.

Незаконные рубки в заповедниках и лесах и десятки миллионов ущерба окружающей среде - Кравченко рассказал о пяти кейсах05.03.26, 13:41 • 2342 просмотра

Ольга Розгон

