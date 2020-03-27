На Дніпропетровщині визначили 43 місця обсервації для людей, які повертаються з-за кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині визначили 43 місця обсервації, де планують розмістити близько 2,5 тисяч людей, які повертаються з-за кордону. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Валерій Сердюк, передає УНН із посиланням пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
Зазначається, що направлятимуть тих, хто не має відповідних умов для самоізоляції вдома.
"Дніпропетровська регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визначила 43 місця обсервації. У разі необхідності, зможемо розмістити там близько 2,5 тисяч жителів області. Там будуть знаходитися здорові люди, які повертаються з країн, де є випадки коронавірусу. Але тільки за умови, якщо сім’я відмовляється прийняти свого родича на самоізоляцію. Або ж вдома немає відповідних для цього умов", – зазначив Сердюк.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 3 випадки COVID-19, ще 10 - перевіряють на коронавірус.