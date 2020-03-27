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На Дніпропетровщині на коронавірус перевіряють 10 людей

На Дніпропетровщині на коронавірус перевіряють 10 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. На Дніпропетровщині 10 мешканців перевіряють на COVID-19. Вже перевірили 36 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

"10 мешканців Дніпропетровщини обстежують на коронавірус. 36 - вже пройшли тест. За останню добу нових випадків не виявили. В регіоні їх досі три", - повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Валерій Сердюк.

Він додав, що троє людей вже пройшли лікування, їм зробили повторний тест, який показав негативний результат.

"Нині подружжя чекає на ще одне обстеження, аби упевнитися, що вони здорові", – додав Валерій Сердюк.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 218 випадків COVID-19.

Українські Національні Новини

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