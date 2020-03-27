В Днепропетровской области на коронавирус проверяют 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области 10 жителей проверяют на COVID-19. Уже проверили 36 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации.
"10 жителей Днепропетровской области обследуют на коронавирус. 36 - уже прошли тест. За последние сутки новых случаев не обнаружили. В регионе их до сих пор три", - сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.
Он добавил, что три человека уже прошли лечение, им сделали повторный тест, который показал отрицательный результат.
"Сейчас супруги ожидают еще одно обследование, чтобы удостовериться, что они здоровы", - добавил Валерий Сердюк.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.