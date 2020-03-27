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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67026 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79163 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92448 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90151 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89017 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Днепропетровской области на коронавирус проверяют 10 человек

В Днепропетровской области на коронавирус проверяют 10 человек

Киев  •  УНН

 • 10766 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области 10 жителей проверяют на COVID-19. Уже проверили 36 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной государственной администрации.

"10 жителей Днепропетровской области обследуют на коронавирус. 36 - уже прошли тест. За последние сутки новых случаев не обнаружили. В регионе их до сих пор три", - сообщил директор департамента здравоохранения облгосадминистрации Валерий Сердюк.

Он добавил, что три человека уже прошли лечение, им сделали повторный тест, который показал отрицательный результат.

"Сейчас супруги ожидают еще одно обследование, чтобы удостовериться, что они здоровы", - добавил Валерий Сердюк.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 218 случаев COVID-19.

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