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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67252 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 79512 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 92762 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90439 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Днепропетровской области определили 43 места обсервации для людей, которые возвращаются из-за границы

В Днепропетровской области определили 43 места обсервации для людей, которые возвращаются из-за границы

Киев  •  УНН

 • 12512 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области определили 43 места обсервации, где планируется разместить около 2500 людей, возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой пресс-службу Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что направлять будут тех, кто не имеет соответствующих условий для самоизоляции дома.

"Днепропетровская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила 43 места обсервации. В случае необходимости, мы сможем разместить там около 2500 жителей области. Там будут находиться здоровые люди, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Но только при условии, если семья отказывается принять своего родственника на самоизоляцию. Или же дома нет подходящих для этого условий", - отметил Сердюк.

Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 3 случая COVID-19, еще 10 - проверяют на коронавирус.

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