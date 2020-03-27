В Днепропетровской области определили 43 места обсервации для людей, которые возвращаются из-за границы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Днепропетровской области определили 43 места обсервации, где планируется разместить около 2500 людей, возвращающихся из-за рубежа. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк, передает УНН со ссылкой пресс-службу Днепропетровской ОГА.
Отмечается, что направлять будут тех, кто не имеет соответствующих условий для самоизоляции дома.
"Днепропетровская региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определила 43 места обсервации. В случае необходимости, мы сможем разместить там около 2500 жителей области. Там будут находиться здоровые люди, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи коронавируса. Но только при условии, если семья отказывается принять своего родственника на самоизоляцию. Или же дома нет подходящих для этого условий", - отметил Сердюк.
Напомним, в Днепропетровской области лабораторно подтверждено 3 случая COVID-19, еще 10 - проверяют на коронавирус.