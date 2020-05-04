На Дніпропетровщині підтвердили ще 18 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще 18 випадків коронавірусної хвороби, загалом в області хворіє 478 людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.
“На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще 18 випадків коронавірусної хвороби. COVID-19 діагностували у 7 жителів Кривого Рогу, 2 – Дніпра, по одному – Кам’янського, П’ятихатського та Софіївського районів. Ще по три випадки маємо у Підгородному та Дніпровському районі”, - йдеться у повідомленні.
Наразі на Дніпропетровщині 478 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби, 64 людини одужали, 4 – померли.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області 93% хворих на COVID-19 – це дорослі люди.