В Днепропетровской области подтвердили еще 18 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 18 случаев коронавирусной болезни, всего в области болеет 478 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.
"В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 18 случаев коронавирусной болезни. COVID-19 диагностировали у 7 жителей Кривого Рога, 2 - Днепра, по одному - Каменского, Пятихатского и Софиевского районов. Еще по три случая имеем в Подгородном и Днепровском районе", - говорится в сообщении.
Сейчас В Днепропетровской области 478 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни, 64 человека выздоровели, 4 - умерли.
Напомним, в Днепропетровской области 93% больных COVID-19 - это взрослые люди.