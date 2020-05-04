На Дніпропетровщині 93% хворих на COVID-19 дорослі люди
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Дніпропетровській області 93% хворих на COVID-19 – це дорослі люди. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко під час онлайн-брифінгу, передає кореспондент УНН.
"В цілому на Дніпропетровщині на сьогодні маємо 460 лабораторно підтверджених випадків на коронавірус, й серед хворих 93% це дорослі люди",- Бондаренко.
За його словами, загалом 286 людей лікується в дома, а 106 пацієнтів знаходять в лікарнях, також дві людини підключені до апаратів ШВЛ.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 — за минулу добу.