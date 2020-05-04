В Днепропетровской области 93% больных COVID-19 взрослые люди
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Днепропетровской области 93% больных COVID-19 - это взрослые люди. Об этом сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко во время онлайн-брифинга, передает корреспондент УНН.
"В целом в Днепропетровской области сегодня имеем 460 лабораторно подтвержденных случаев на коронавирус, и среди больных 93% это взрослые люди", - Бондаренко.
По его словам, в целом 286 человек лечится в дома, а 106 пациентов находятся в больницах, также два человека подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.