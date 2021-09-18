На Дніпропетровщині чоловік кинув вибухівку під машину сусіду: поліція відкрила “кримінал”

Деталі

Повідомлення про подію надійшло до поліції сьогодні, 17 вересня, близько 14-ї години від пасажирки автомобіля. Як встановили правоохоронці, сусід кинув вибуховий предмет, коли автомобіль сусідів проїжджав повз його будинок. Внаслідок вибуху 62-річний водій автівки отримав легкі травми, також пошкоджено автомобіль.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та вибухотехнічна служба ГУНП. Правоохоронці опитують потерпілого та свідків події. Чоловіка, причетного до злочину, доставлено до відділення поліції та затримано в порядку ст. 208 КУпАП. Встановлюються всі обставини події.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо

Причиною вибуху автомобіля у Дніпрі, в результаті якого загинули один з членів громадської патріотичної організації, а також прессекретар ДСНС у Дніпропетровській області, на думку вибухотехніків стала саморобна бомба.