Причиною вибуху автомобіля в Дніпрі могла стати саморобна бомба
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Причиною вибуху автомобіля у Дніпрі, в результаті якого загинули один з членів громадської патріотичної організації, а також прессекретар ДСНС у Дніпропетровській області, на думку вибухотехніків стала саморобна бомба. Про це журналісту УНН повідомило джерело в правоохоронних органах.
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Співрозмовник УНН підтвердив, що на думку вибухотехніків за усіма ознаками вибух спричинила саморобна вибухівка, яку підклали під автомобіль.
Окрім того, інше джерело в правоохоронних органах підтвердило, що вибух був ззовні, не з середини.
Що було раніше
15 вересня близько 9 години в Дніпрі вибухнув автомобіль, загинули дві людини, які були в салоні авто. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького. Правоохоронці попередньо кваліфікували вибух як теракт.
Пізніше стало відомо, що в результаті вибуху обірвалося життя прессекретаря Головного управління ДСНС України в Дніпропетровській області Дар’ї Гречищевої і ветерана АТО Олексія Кавлака.
У поліції зазначили, що в автомобілі, який вибухнув сьогодні в Дніпрі, знаходилися чоловік і жінка. Особи загиблих вже встановлені за документами.
Дотого того, Служба безпеки України повідомила, що взялася за розслідування ранкового вибуху автомобіля.