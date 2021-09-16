Причиной взрыва автомобиля в Днепре могла стать самодельная бомба
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Причиной взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли один из членов общественной патриотической организации, а также пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области, по мнению взрывотехников стала самодельная бомба. Об этом журналисту УНН сообщил источник в правоохранительных органах.
Детали
Собеседник УНН подтвердил, что по мнению взрывотехников по всем признакам взрыв вызвала самодельная взрывчатка, которую подложили под автомобиль.
Кроме того, другой источник в правоохранительных органах подтвердил, что взрыв был снаружи, а не изнутри.
Что было раньше
15 сентября около 9 часов в Днепре взорвался автомобиль, погибли два человека, которые были в салоне авто. Взрыв произошел в автомобиле Nissan Primera на проспекте Богдана Хмельницкого. Правоохранители предварительно квалифицировали взрыв как теракт.
Позже стало известно, что в результате взрыва оборвалась жизнь пресс-секретаря Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области Дарьи Гречищевой и ветерана АТО Алексея Кавлака.
В полиции отметили, что в автомобиле, который взорвался сегодня в Днепре, находились мужчина и женщина. Личности погибших уже установлены по документам.
К тому того, Служба безопасности Украины сообщила, что взялась за расследование утреннего взрыва автомобиля.