На Днепропетровщине мужчина бросил взрывчатку под машину соседа: полиция открыла "криминал"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В результате соседского конфликта 64-летний мужчина бросил перед автомобилем соседей неустановленный взрывной предмет. В результате взрыва легкие телесные повреждения получил водитель автомобиля “Renault”, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской области.
Детали
Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 17 сентября, около 14 часов от пассажирки автомобиля. Как установили правоохранители, сосед бросил взрывной предмет, когда автомобиль соседей проезжал мимо его дома. В результате взрыва 62-летний водитель автомобиля получил легкие травмы, также поврежден автомобиль.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехническая служба ГУНП. Правоохранители опрашивают потерпевшего и свидетелей происшествия. Мужчины, причастного к преступлению, доставлен в отделение полиции и задержан в порядке ст. 208 КУоАП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
Причиной взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого погибли один из членов общественной патриотической организации, а также прессекретар ДСНС в Днепропетровской области, по мнению взрывотехников стала самодельная бомба.