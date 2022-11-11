На деокупованій частині Херсонщині виявили рештки тіл людей - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На звільненій від російських загарбників території Херсонської області правоохоронці виявили рештки тіл цивільних, інформує УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України у Facebook.
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"Прокурори у складі міжвідомчих спеціалізованих слідчо-оперативних груп продовжують фіксувати воєнні злочини військовослужбовців рф відносно цивільного населення на деокупованих територіях Херсонської області. Під час чергового огляду місцевості у селищі міського типу Бериславського району у погребі правоохоронці виявили рештки тіл людей" - йдеться в повідомленні.
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За попередніми даними, рештки належать трьом місцевим жителям, які загинули під час окупації населеного пункту. При первинному огляді скелетованих трупів правоохоронці виявили тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.
Зазначається, що рештки загиблих направили для проведення комплексу експертиз, у тому числі ДНК-експертизи. Наразі вживаються заходи зі встановлення обставин, свідків та очевидців скоєння злочину, повідомили у Офісі Генпрокурора.
Нагадаємо
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що герої України за попередню добу відбили наступ російської окупаційної армії в районі 14 населених пунктів.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення ще 41 населеного пункту у Херсонській області.