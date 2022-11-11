В деоккупированной части Херсонской области обнаружили останки тел людей - Офис Генпрокурора

Цитата

"Прокуроры в составе межведомственных специализированных следственно-оперативных групп продолжают фиксировать военные преступления военнослужащих россии в отношении гражданского населения на деоккупированных территориях Херсонской области. Во время очередного осмотра местности в поселке городского типа Бериславского района в погребе правоохранители обнаружили останки тел" - говорится в сообщении.

Детали

По предварительным данным, останки принадлежат трем местным жителям, погибшим во время оккупации населенного пункта. При первичном осмотре скелетированных трупов правоохранители порядка обнаружили телесные повреждения в виде переломов костей черепа.

Отмечается, что остатки погибших направили для проведения комплекса экспертиз, в том числе ДНК-экспертизы. В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств, свидетелей и очевидцев совершения преступления, сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Генштаб в утренней сводке сообщил, что герои Украины за предыдущие сутки отразили наступление российской оккупационной армии в районе 14 населенных пунктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об освобождении еще 41 населенного пункта в Херсонской области.