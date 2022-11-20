На деокупованих територіях виявили понад 700 тіл – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. За два останні місяці на деокупованих територіях Харківської, Донецької та Херсонської областей виявили понад 700 тіл, більшість загиблих – цивільні. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
Цитата
"За два останні місяці на деокупованих територіях Харківщини, Херсонщини та Донеччини виявлено понад 700 тіл. Майже 90% з них – цивільні", – повідомив Костін.
Він додав, що в цих регіонах виявили понад 20 місць, де незаконно утримували та катували українців. Наразі найбільше катівень і злочинів проти цивільних зафіксовано у Харківській області.
Нагадаємо
Внаслідок збройної агресії росії проти України загинуло 437 дітей, ще 299 – вважаються зниклими безвісти.