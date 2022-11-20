На деоккупированных территориях обнаружили более 700 тел – Генпрокурор
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. За два последних месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей обнаружили более 700 тел, большинство погибших – гражданские. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
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"За два последних месяца на деоккупированных территориях Харьковской, Херсонской и Донецкой областей обнаружено более 700 тел. Почти 90% из них – гражданские", – сообщил Костин.
Он добавил, что в этих регионах обнаружили более 20 мест, где незаконно содержали и пытали украинцев. Сейчас больше всего пыточных и преступлений против гражданских зафиксировано в Харьковской области.
Напомним
В результате вооруженной агрессии россии против Украины погибло 437 детей, еще 299 – считаются пропавшими без вести.