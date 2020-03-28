На COVID-19 можуть захворіти до 22 мільйонів українців - Кузін

“Якщо ми промоделюємо ситуацію з розвитком коронавірусу навіть на рівні держави, то, за різними оцінками, від 7 до 22 млн осіб серед населення України можуть перехворіти. При смертності близько 1% така велика кількість заражених означатиме порушення життєдіяльності країни”, — заявив виконуючий обов’язки генерального директора “Центру громадського здоров’я”.

Він зазначив, що за даними наукових досліджень, людина, яка перехворіла на коронавірус, може заразитися ним знову уже через 3-4 місяці, бо імунітет майже не виробляється.

“Колективного імунітету у нас не буде, швидше за все. Дані в наукових статтях говорять про те, що імунітет, який формується після перенесеної інфекції, дуже нестійкий. Людина, яка захворіла одного разу, може захворіти через 3-4 місяці повторно. Швидше за все, це та інфекція, яка буде циркулювати щорічно”, — наголосив Кузін.

Також, він підкреслив, що коронавірусна інфекція циркулюватиме щорічно і буде схожа на звичайний грип.

“З точки зору вірусології та епідеміології, вірус дійсно змінює свою структуру, свої особливості і буде змінюватися надалі. Він зменшує свою активність і свої особливості — вірус стає ближче до звичайного грипу. Правда, це не є втішним фактором, тому що від грипу є вакцина, а від коронавірусу — немає”, — розповів Кузін.

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.