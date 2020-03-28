На COVID-19 могут заболеть до 22 миллионов украинцев - Кузин

"Если мы смоделируем ситуацию с развитием коронавируса даже на уровне государства, то, по разным оценкам, от 7 до 22 млн человек среди населения Украины могут переболеть. При смертности около 1% такое большое количество зараженных будет означать нарушение жизнедеятельности страны", - заявил исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья".

Он отметил, что по данным научных исследований, человек, который переболел коронавирусом может заразиться им снова уже через 3-4 месяца, потому иммунитет почти не вырабатывается.

"Коллективного иммунитета у нас не будет, скорее всего. Данные в научных статьях говорят о том, что иммунитет, который формируется после перенесенной инфекции, очень неустойчив. Человек, заболевший однажды, может заболеть через 3-4 месяца повторно. Скорее всего, это та инфекция, которая будет циркулировать ежегодно", - подчеркнул Кузин.

Также он подчеркнул, что коронавирусная инфекция циркулировать ежегодно и будет похожа на обычный грипп.

"С точки зрения вирусологии и эпидемиологии, вирус действительно меняет свою структуру, свои особенности и будет меняться в дальнейшем. Он уменьшает свою активность и свои особенности - вирус становится ближе к обычному гриппу. Правда, это не является утешительным фактором, так как от гриппа есть вакцина, а от коронавируса - нет", - рассказал Кузин.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.