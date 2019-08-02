На честь завоювання Кубку УЄФА "Шахтар" представив нову форму
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Футбольний клуб "Шахтар" представив нову форму приурочену завоюванню Кубку УЄФА 10-тирічної давності, інформує УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
"Дизайн футболки натхнений легендарним забарвленням форми, в якій "Шахтар" 10 років тому завоював Кубок УЄФА. Нове екіпірування віддає данину поваги видатному досягненню клубу, що навічно лишилося в серці кожного вболівальника "гірників". А слоган "Тріумф назавжди" втілює жагу до великих перемог і пам’ять про здобуті трофеї", - йдеться у повідомленні клубного сайту.
Примітно, що підопічні Луїша Каштру дебютують у новій формі 4 серпня в Харкові на ОСК "Металіст" у матчі 2-го туру УПЛ з "Карпатами".
Нагадаємо, що володар Кубку УЄФА у складі "Шахтаря" перейшов в ФК "Інгулець".