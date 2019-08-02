В честь завоевания Кубка УЕФА "Шахтер" представил новую форму

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 97279 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 100717 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 129581 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 139594 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127467 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128750 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130707 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153196 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151152 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140900 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В честь завоевания Кубка УЕФА "Шахтер" представил новую форму

В честь завоевания Кубка УЕФА "Шахтер" представил новую форму

Киев  •  УНН

 • 9598 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" представил новую форму приуроченную завоеванию Кубка УЕФА 10-летней давности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

"Дизайн футболки воодушевленный легендарной окраской формы, в которой" Шахтер "10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Новое экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставаясь в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" воплощает жажду больших побед и память о полученном трофее", - говорится в сообщении клубного сайта.

Примечательно, что подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура УПЛ с "Карпатами".

Напомним, что обладатель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" перешел в ФК "Ингулец".

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