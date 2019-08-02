В честь завоевания Кубка УЕФА "Шахтер" представил новую форму
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Футбольный клуб "Шахтер" представил новую форму приуроченную завоеванию Кубка УЕФА 10-летней давности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
"Дизайн футболки воодушевленный легендарной окраской формы, в которой" Шахтер "10 лет назад завоевал Кубок УЕФА. Новое экипировка отдает дань уважения выдающемуся достижению клуба, навечно оставаясь в сердце каждого болельщика "горняков". А слоган "Триумф навсегда" воплощает жажду больших побед и память о полученном трофее", - говорится в сообщении клубного сайта.
Примечательно, что подопечные Луиша Каштру дебютируют в новой форме 4 августа в Харькове на ОСК "Металлист" в матче 2-го тура УПЛ с "Карпатами".
Напомним, что обладатель Кубка УЕФА в составе "Шахтера" перешел в ФК "Ингулец".