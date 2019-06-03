Володар Кубку УЄФА Шуст перейшов в ФК "Інгулець"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Відомій та досвідчений український голкіпер Богдан Шуст поповни ряди першолігового ФК “Інгулець”, інформує УНН з посиланням на сайт УАФ.
Страж воріт у 33-річному віці заключив п’ятирічний контракт, що вступить в дію першого липня 2019 року.
Вихованець львівського футболу, який в різні часи захищав кольори “Карпат”, “Шахтаря”, “Металурга”, “Зорі”, “Іллічівця”, “Металіста”, “Волині”, “Ворскли”, виступав і в чотирьох поєдинках у формі національної збірної України.
Відзначимо, що кіпер тричі ставав чемпіоном України у складі “Шахтаря” (2006, 2008, 2012), і по два рази вигравав Кубок та Суперкубок України. Крім того, він виборював з “гірниками” Кубок УЄФА (2009).
Як повідомляв УНН, “Інгулець” дійшов до фіналу Кубку України цього сезону.