Обладатель Кубка УЕФА Шуст перешел в ФК "Ингулец"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Известной и опытный украинский голкипер Богдан Шуст пополни ряды перволигового ФК “Ингулец”, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Страж ворот в 33-летнем возрасте заключил пятилетний контракт, вступит в действие первого июля 2019 года.
Воспитанник львовского футбола, который в разное время защищал цвета “Карпат”, “Шахтера”, “Металлурга”, “Зари”, “Ильичевца”, “Металлиста”, “Волыни”, “Ворсклы”, выступал и в четырех поединках в форме национальной сборной Украины.
Отметим, что кипер трижды становился чемпионом Украины в составе “Шахтера” (2006, 2008, 2012), и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. Кроме того, он выборол с “горняками” Кубок УЕФА (2009).
Как сообщал УНН, “Ингулец” дошел до финала Кубка Украины этого сезона.