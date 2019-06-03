Обладатель Кубка УЕФА Шуст перешел в ФК "Ингулец"

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 25119 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 46163 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 63681 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117038 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110161 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136796 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144419 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130045 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130122 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131301 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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6 марта, 10:14 • 124838 просмотра
Актуальное
Обладатель Кубка УЕФА Шуст перешел в ФК "Ингулец"

Обладатель Кубка УЕФА Шуст перешел в ФК "Ингулец"

Киев  •  УНН

 • 10650 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Известной и опытный украинский голкипер Богдан Шуст пополни ряды перволигового ФК “Ингулец”, информирует УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Страж ворот в 33-летнем возрасте заключил пятилетний контракт, вступит в действие первого июля 2019 года.

Воспитанник львовского футбола, который в разное время защищал цвета “Карпат”, “Шахтера”, “Металлурга”, “Зари”, “Ильичевца”, “Металлиста”, “Волыни”, “Ворсклы”, выступал и в четырех поединках в форме национальной сборной Украины.

Отметим, что кипер трижды становился чемпионом Украины в составе “Шахтера” (2006, 2008, 2012), и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Украины. Кроме того, он выборол с “горняками” Кубок УЕФА (2009).

Как сообщал УНН, “Ингулец” дошел до финала Кубка Украины этого сезона.

Украинские Национальные Новости

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