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На Чернігівщині ліквідовано стихійне звалище ртутних ламп

На Чернігівщині ліквідовано стихійне звалище ртутних ламп

Київ • УНН

 • 9294 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Ртутні лампи вивезені для подальшої утилізації. Про це повідомили в Державній екологічній інспекції в Чернігівській області, передає УНН.

Як повідомлялося раніше, під час проведення інспектування на території Сосницького району 18 жовтня 2016 року від межі с. Змітнів виявлено факт несанкціонованого розміщення відпрацьованих люмінесцентних ламп.

"Наразі, за інформацією голови Сосницької РДА 14 листопада поточного року представниками ТОВ “Еко-Пром-Сервіс” м. Київ завантажено у автомобіль “RENO MAGNYM” відпрацьовані люмінесцентні лампи, об’ємом приблизно 108,8 куб. метрів та вивезено за межі району для подальшої утилізації ТОВ “Ековдем” м. Кропивницький, (договір №414-УН від 09.11.16 р.).

Також, для встановлення розміру шкоди, завданої забрудненням ґрунтів, Інспекцією будуть відібрані проби, для подальшого розрахунку збитків, завданих навколишньому природному середовищу", - повідомили в екоінспекції.

Нагадаємо, в Україні накопичено понад 312 млн тонн небезпечних відходів. Разом з тим, за три роки не було виділено жодної копійки з Державного бюджету для вирішення проблем у цій сфері.

Як раніше повідомляв УНН, Львівська ОДА з 2014 року не виділяє кошти на ліквідацію небезпечних відходів.

При цьому на території Львівської області знаходяться так звані озера кислих гудронів — небезпечні відходи, що утворюються при очищенні нафтопродуктів і мають ІІ клас небезпеки (високо небезпечні, смертельна доза при потраплянні у шлунок 15-150 мг/кг). Обсяг цих кислих гудронів вже досяг 200 тисяч тонн.

Сумська ОДА за три роки скоротила видатки на ліквідацію небезпечних відходів у сім разів.

При цьому після несанкціонованого витоку небезпечних речовин у квітні 2015 року допустима норма їх концентрації залишається перевищеною й донині у місті Шостка та Шосткинському районі Сумщини.

Українські Національні Новини

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