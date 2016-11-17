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В Черниговской области ликвидировали стихийную свалку ртутных ламп

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Ртутные лампы вывезли для дальнейшей утилизации. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции в Черниговской области, передает УНН.

Как сообщалось ранее, во время проведения инспектирования на территории Сосницкого района 18 октября 2016 г. от границы с. Змитнив выявили факт несанкционированного размещения отработанных люминесцентных ламп.

"По информации главы Сосницкой РГА, 14 ноября текущего года представители ООО "Эко-Пром-Сервис" г. Киев загрузили в автомобиль "RENO MAGNYM" отработанные люминесцентные лампы, объемом примерно 108,8 куб. метров и вывезли за пределы района для дальнейшей утилизации ООО "Эковдем" г. Кропивницкий (договор №414-УН от 09.11.16 г.).

Также, для установления размера ущерба, причиненного загрязнением почв, инспекцией будут отобраны пробы для последующего расчета ущерба, нанесенного окружающей среде", - сообщили в экоинспекции.

Напомним, в Украине накоплено более 312 млн тонн опасных отходов. Вместе с тем, за три года не было выделено ни копейки из Государственного бюджета для решения проблем в этой сфере.

Как ранее сообщал УНН, Львовская ОГА с 2014 года не выделяет средства на ликвидацию опасных отходов.

При этом на территории Львовской области находятся так называемые озера кислых гудронов - опасные отходы, образующиеся при очистке нефтепродуктов и имеющие ІІ класс опасности (высокоопасные, смертельная доза при попадании в желудок 15-150 мг/кг). Объем этих кислых гудронов уже достиг 200 тыс. тонн.

Сумская ОГА за три года сократила расходы на ликвидацию опасных отходов в семь раз.

При этом после несанкционированной утечки опасных веществ в апреле 2015 г. допустимая норма их концентрации остается с превышением и по сей день в городе Шостка и Шосткинском районе Сумской области.

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