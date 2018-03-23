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На Чернігівщині двоє рибалок провалилися під кригу, один потонув

На Чернігівщині двоє рибалок провалилися під кригу, один потонув

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чернігівській області на річці Десна двоє рибалок провалилися під кригу, у результаті чого один з них потонув. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

“22 березня о 18:20 до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС України у Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що у Чернігові на річці Десна у районі переправи на відстані близько 20 м від берега провалилися під тонку кригу двоє чоловіків”, — йдеться у повідомленні.

Після провалу чоловіків понесло вниз за течією. Вони почали кликати на допомогу. Двоє юнаків, які прогулювались по берегу річки, почули крики та відразу кинулися на допомогу, одночасно викликавши рятувальників та швидку медичну допомогу. Палицею хлопці допомогли одному з постраждалих, дістатися кромки криги, але виповзти на лід з води він так і не зміг. В цей час інший чоловік потонув.

Рятувальники, які прибули на місце події за допомогою рятувального круга, рятувальної мотузки та нош витягнули чоловіка зводи. Після огляду медпрацівниками, постраждалого госпіталізували з діагнозом переохолодження, його доставлено до лікувального закладу.

Сьогодні для проведення пошукових робіт тіла потонулого залучені водолази відділення підводного розмінування групи піротехнічних робіт, фахівці групи аварійно-рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення У ДСНС України у Чернігівській області. Загалом для проведення пошукових робіт залучено 6 водолазів та 14 фахівців інших служб, 3 одиниці спеціальної техніки, 2 човни та глісер на повітряній подушці.

“Станом на 12:00 23 березня обстежено понад 100 тис. кв. м. акваторії річки Десна та 2000 кв. м. берегової лінії. Пошукові роботи тривають”, — зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, на Кам’янському водосховищі врятували 50 рибалок, яких на крижині віднесло від берега на 2 кілометри.

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