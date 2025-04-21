На Черкащині дрони рф атакували на світанку: є пошкодження об'єкта інфраструктури

У Черкаській області внаслідок атаки російських військ дронами сьогодні на світанку пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

На світанку Черкащина опинилась під ворожим прицілом. рф спрямувала на область ударні дрони. Завдяки нашим оборонцям минулось без потерпілих. У нашому небі силами та засобами ППО знищено 8 російських БпЛА. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури - написав Табурець.

Звернень від населення щодо пошкодження майна, з його слів, наразі немає.

Російські дрони атакували Черкаси, у регіоні пошкоджено об'єкт інфраструктури