На Черкащині дрони рф атакували на світанку: є пошкодження об'єкта інфраструктури
Київ • УНН
Сьогодні на світанку Черкащина зазнала атаки дронів рф. Сили ППО збили 8 БпЛА, проте через атаку рф пошкоджено об'єкт інфраструктури; минулось без потерпілих.
У Черкаській області внаслідок атаки російських військ дронами сьогодні на світанку пошкоджено об'єкт інфраструктури, повідомив у понеділок голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
На світанку Черкащина опинилась під ворожим прицілом. рф спрямувала на область ударні дрони. Завдяки нашим оборонцям минулось без потерпілих. У нашому небі силами та засобами ППО знищено 8 російських БпЛА. Однак унаслідок російської агресії пошкоджено об'єкт інфраструктури
Звернень від населення щодо пошкодження майна, з його слів, наразі немає.
Російські дрони атакували Черкаси, у регіоні пошкоджено об'єкт інфраструктури26.03.25, 08:43 • 13307 переглядiв