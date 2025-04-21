На Черкасщине дроны рф атаковали на рассвете: есть повреждения объекта инфраструктуры

В Черкасской области в результате атаки российских войск дронами сегодня на рассвете поврежден объект инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

На рассвете Черкасская область оказалась под вражеским прицелом. рф направила на область ударные дроны. Благодаря нашим защитникам обошлось без пострадавших. В нашем небе силами и средствами ПВО уничтожено 8 российских БпЛА. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры - написал Табурец.

Обращений от населения относительно повреждения имущества, по его словам, пока нет.

Российские дроны атаковали Черкассы, в регионе поврежден объект инфраструктуры