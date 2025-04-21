На Черкасщине дроны рф атаковали на рассвете: есть повреждения объекта инфраструктуры

$41.380.00
47.000.00
ukenru
Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив
05:47 • 8832 просмотра

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля

03:08 • 25793 просмотра

Епифаний назвал сценарий вывода войск РФ из Украины: это произойдет как в Сирии

02:26 • 42550 просмотра

Киев готовит ответ на план Трампа о признании аннексии Крыма и блокировании вступления в НАТО - WSJ

20 апреля, 21:16 • 28291 просмотра

Трамп надеется на подписание мирного соглашения между Украиной и Россией уже на этой неделе

20 апреля, 14:07 • 33604 просмотра

На Торецком направлении украинские воины попали в российскую засаду, есть погибшие – Зеленский

20 апреля, 06:46 • 53221 просмотра

В Украину прибыл Благодатный огонь из Варшавы: его встретили на Волыни

20 апреля, 03:00 • 71436 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

19 апреля, 15:10 • 58431 просмотра

Ещё 277 воинов вернулись домой из российского плена - Зеленский

19 апреля, 15:04 • 68657 просмотра

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 14:56 • 34360 просмотра

"Шахеды" в нашем небе – настоящее отношение к Пасхе и к жизням людей: Зеленский отреагировал на "перемирие" путина

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+19°
0м/с
51%
748 мм
Популярные новости

Самолет Boeing 737 MAX, направлявшийся в Китай, вернули в США из-за тарифов Трампа - СМИ

20 апреля, 21:39 • 21027 просмотра

"Пасхальное перемирие" подтвердило отказ рф от предложений США и Украины о прекращении огня - ISW

20 апреля, 23:15 • 13711 просмотра

ISW: кремль оправдывает войну для милитаризации населения и готовится к длительному противостоянию с НАТО

01:20 • 23681 просмотра

Киев под угрозой: вражеские БпЛА идут на столицу, слышны взрывы

01:56 • 20429 просмотра

Ночные удары по Украине: взрывы прогремели в нескольких областных центрах

02:56 • 54463 просмотра
публикации

Неделя напряжения и внутренней опоры: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 апреля
Эксклюзив

05:47 • 8832 просмотра

Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

20 апреля, 09:03 • 37186 просмотра

Яйца после Пасхи: как правильно хранить и что из них приготовить

20 апреля, 06:00 • 39529 просмотра

Пасха в Украине: как украинцы отмечают праздник Воскресения на четвертый год масштабной войны

20 апреля, 03:00 • 71436 просмотра

Технология, которая питает Украину. Как компания RSE стала символом энергетической независимости во время войны

19 апреля, 08:45 • 56152 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Александр Сырский

Папа Франциск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Ватикан

Реклама
УНН Lite

Пять крутых сериалов-антологий: что можно посмотреть в свободное время

19 апреля, 15:04 • 68657 просмотра

Тарас Цимбалюк станет главным героем шоу "Холостяк"

18 апреля, 15:22 • 38585 просмотра

Netflix улучшит поиск с помощью ИИ

18 апреля, 13:58 • 39875 просмотра

Мультсериал "Звездных войн" о Дарте Моле выйдет в следующем году

18 апреля, 13:19 • 40527 просмотра

Дженнифер Лопес сыграет главную роль в фильме "Последняя миссис Пэрриш"

18 апреля, 10:07 • 74133 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Фокс Ньюс

M142 HIMARS

Financial Times

Беспилотный летательный аппарат

На Черкасщине дроны рф атаковали на рассвете: есть повреждения объекта инфраструктуры

Киев • УНН

 • 2094 просмотра

Сегодня на рассвете Черкасщина подверглась атаке дронов рф. Силы ПВО сбили 8 БпЛА, однако из-за атаки рф поврежден объект инфраструктуры; обошлось без пострадавших.

На Черкасщине дроны рф атаковали на рассвете: есть повреждения объекта инфраструктуры

В Черкасской области в результате атаки российских войск дронами сегодня на рассвете поврежден объект инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

На рассвете Черкасская область оказалась под вражеским прицелом. рф направила на область ударные дроны. Благодаря нашим защитникам обошлось без пострадавших. В нашем небе силами и средствами ПВО уничтожено 8 российских БпЛА. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры

- написал Табурец.

Обращений от населения относительно повреждения имущества, по его словам, пока нет.

Российские дроны атаковали Черкассы, в регионе поврежден объект инфраструктуры26.03.25, 08:43 • 13305 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Зенитная война
Brent
$67.08
Bitcoin
$87,548.30
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,396.60
Ethereum
$1,649.61