На Черкасщине дроны рф атаковали на рассвете: есть повреждения объекта инфраструктуры
Киев • УНН
Сегодня на рассвете Черкасщина подверглась атаке дронов рф. Силы ПВО сбили 8 БпЛА, однако из-за атаки рф поврежден объект инфраструктуры; обошлось без пострадавших.
В Черкасской области в результате атаки российских войск дронами сегодня на рассвете поврежден объект инфраструктуры, сообщил в понедельник глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
На рассвете Черкасская область оказалась под вражеским прицелом. рф направила на область ударные дроны. Благодаря нашим защитникам обошлось без пострадавших. В нашем небе силами и средствами ПВО уничтожено 8 российских БпЛА. Однако в результате российской агрессии поврежден объект инфраструктуры
Обращений от населения относительно повреждения имущества, по его словам, пока нет.
Российские дроны атаковали Черкассы, в регионе поврежден объект инфраструктуры26.03.25, 08:43 • 13305 просмотров