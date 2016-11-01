На Черкащині з незаконного обігу вилучили пального вартістю понад півмільйона гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. У рамках проведення операції "Акциз-2016" співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Черкаській області викрито факт незаконного зберігання та реалізації паливно-мастильних матеріалів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
Встановлено, що посадові особи одного з підприємств Черкаської області на власній автозаправній станції здійснюють зберігання та реалізацію бензину та дизельного палива без необхідних дозвільних документів.
В результаті огляду відповідної автозаправної станції вилучено понад 28 тонн ПММ загальною вартістю понад 592 тис грн.
Проводяться подальші перевірочні заходи.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, масштаби нелегального ринку пального в Україні вражають.
Також нагадаємо, Г.Рябцев зазначає, що розквіт фальсифікованого ринку пального “підігрівається” певною зацікавленістю у цьому з боку місцевих чиновників. Останні надають перевагу хабарям, а не легальним надходженням до селищних бюджетів.
“На місцях існує зацікавленість у збереженні нинішнього стану спав. Тобто всі знають, що цей нелегальний ринок є, всі знають, скільки прибутків від нього отримують, але значно краще отримувати від власників таких АЗС хабарі, аніж з ними воювати”, — додав він.