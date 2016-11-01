В Черкасской области из незаконного оборота изъяли топлива на более чем полумиллиона гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В рамках проведения операции "Акциз-2016" сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Черкасской области выявлен факт незаконного хранения и реализации горюче-смазочных материалов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГФС.
Установлено, что должностные лица одного из предприятий Черкасской области на собственной автозаправочной станции осуществляют хранение и реализацию бензина и дизельного топлива без необходимых разрешительных документов.
В результате осмотра соответствующей автозаправочной станции изъято более 28 тонн ГСМ общей стоимостью более 592 тыс грн.
Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.
Напомним, как сообщал УНН, масштабы нелегального рынка топлива в Украине поражают.
Также напомним, Г.Рябцев отмечает, что расцвет фальсифицированного рынка топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников. Последние предпочитают взятки, а не легальные поступления в поселковые бюджеты.
"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего состояния дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок существует, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать", - добавил он.