В Черкасской области из незаконного оборота изъяли топлива на более чем полумиллиона гривен

Установлено, что должностные лица одного из предприятий Черкасской области на собственной автозаправочной станции осуществляют хранение и реализацию бензина и дизельного топлива без необходимых разрешительных документов.

В результате осмотра соответствующей автозаправочной станции изъято более 28 тонн ГСМ общей стоимостью более 592 тыс грн.

Проводятся дальнейшие проверочные мероприятия.

Напомним, как сообщал УНН, масштабы нелегального рынка топлива в Украине поражают.

Также напомним, Г.Рябцев отмечает, что расцвет фальсифицированного рынка топлива "подогревается" определенной заинтересованностью в этом со стороны местных чиновников. Последние предпочитают взятки, а не легальные поступления в поселковые бюджеты.

"На местах существует заинтересованность в сохранении нынешнего состояния дел. То есть все знают, что этот нелегальный рынок существует, все знают, сколько прибыли от него получают, но значительно лучше получать от владельцев таких АЗС взятки, чем с ними воевать", - добавил он.