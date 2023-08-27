На Черкащині вночі фіксували російські ракети, є два збиття - ОВА

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"Майже три години поспіль ми мали загрозу з повітря, фіксуючи проліт російських ракет над територією. В області працювали сили ППО. За попередніми даними, збито дві ворожі цілі", - зазначив Табурець у Telegram.

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З його слів, інформація про потерпілих чи руйнації внаслідок повітряної атаки противника наразі не надходила.

Перевірка продовжується.

Нагадаємо

Українська ППО вночі збила чотири крилаті ракети ворога.