В Черкасской области ночью фиксировали российские ракеты, есть два сбития - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Черкасской области ночью фиксировали российские ракеты, работала ПВО, по предварительным данным, две цели сбили, сообщил в воскресенье глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя пролет российских ракет над территорией. В области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели", - отметил Табурец в Telegram.
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По его словам, информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала.
Проверка продолжается.
Напомним
Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.