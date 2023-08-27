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В Черкасской области ночью фиксировали российские ракеты, есть два сбития - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 августа. УНН. В Черкасской области ночью фиксировали российские ракеты, работала ПВО, по предварительным данным, две цели сбили, сообщил в воскресенье глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.

Цитата

"Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя пролет российских ракет над территорией. В области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели", - отметил Табурец в Telegram.

Детали

По его словам, информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала.

Проверка продолжается.

Напомним

Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.

 

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