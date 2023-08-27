В Черкасской области ночью фиксировали российские ракеты, есть два сбития - ОВА

Цитата

"Почти три часа подряд мы имели угрозу с воздуха, фиксируя пролет российских ракет над территорией. В области работали силы ПВО. По предварительным данным, сбиты две вражеские цели", - отметил Табурец в Telegram.

Детали

По его словам, информация о пострадавших или разрушениях в результате воздушной атаки противника пока не поступала.

Проверка продолжается.

Напомним

Украинская ПВО ночью сбила четыре крылатые ракеты врага.