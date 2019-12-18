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На Черкащині повідомили про підозру 12 особам, які розкрадали землю

На Черкащині повідомили про підозру 12 особам, які розкрадали землю

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. В Умані на Черкащині зловмисники заволоділи землею загальною площею близько 1,5 га. Наразі слідчі оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України дванадцятьом фігурантам даного кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Черкаській області.

"Слідчі відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції в Черкаській області під час досудового розслідування по ряду кримінальних проваджень, відкритих за статтями 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, - ред.), 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, - ред.) та 366 (службове підроблення, - ред.) Кримінального кодексу України, щодо незаконного заволодіння комунальним майном міста Умані встановили, що ряд місцевих жителів незаконно заволоділи рядом земельних ділянок. Вказані земельні ділянки знаходяться на території міста Умань, в районах компактного проживання та паломництва брацлавських віруючих", - сказано у повідомленні.

За даними поліції, зловмисники, знаючи, що рішення про виділення земельних ділянок виконавчим комітетом Уманської міської ради не приймалось, підробили офіційні документи, у тому числі державні акти про право власності на землю, та заволоділи вказаними земельними ділянками. В подальшому підозрювані, за попередньою домовленістю, реалізовували за грошові кошти вказані земельні ділянки добросовісним набувачам, чим здійснили вибуття 150 соток землі, які перебували у власності територіальної громади міста Умані, загальною вартістю близько 40 млн. гривень.

Слідчі слідчого управління ГУНП в Черкаській області спільно з прокуратурою Черкаської області оголосили про підозру дванадцятьом особам, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених частиною 4 статті 190 (Шахрайство), частинами 3 та 4 статтею 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), частиною 2 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. За вчинення кримінальних правопорушень підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, сімом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15 га землі у селі Гатне в передмісті Києва, чим завдано збитків на 44 млн грн. Йдеться про 144 земельні ділянки, які отримували не лише підозрювані та їхні близькі особи, а й співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади.

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