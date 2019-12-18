В Черкасской области сообщили о подозрении 12 лицам, которые разворовывали землю

"Следователи отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления полиции в Черкасской области во время досудебного расследования по ряду уголовных производств, открытых по статьям 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов - ред.), 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, - ред.) и 366 (служебная подделка, - ред.) Уголовного кодекса Украины, относительно незаконного завладения коммунальным имуществом города Умани установили, что ряд местных жителей незаконно завладели рядом земельных участков. Указанные земельные участки находятся на территории города Умань, в районах компактного проживания и паломничества брацлавских верующих", - говорится в сообщении.

По данным полиции, злоумышленники, зная, что решение о выделении земельных участков исполнительным комитетом Уманского городского совета не принималось, подделали официальные документы, в том числе государственные акты о праве собственности на землю, и завладели указанным земельными участками. В дальнейшем подозреваемые, по предварительной договоренности, реализовывали за денежные средства указанные земельные участки добросовестным приобретателям, чем совершили выбытие 150 соток земли, находившихся в собственности территориальной общины города Умани, общей стоимостью около 40 млн гривен.

Следователи следственного управления ГУНП в Черкасской области совместно с прокуратурой Черкасской области объявили о подозрении двенадцати лицам, по признакам уголовных преступлений предусмотренных частью 4 статьи 190 (мошенничество), частями 3 и 4 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), частью 2 статьи 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. За совершение уголовных преступлений подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, семерым лицам сообщено о подозрении в хищении 15 га земли в селе Гатное в пригороде Киева, чем нанесен ущерб на 44 млн грн. Речь идет о 144 земельных участках, которые получали не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти.